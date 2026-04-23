Opéra des Landes Tableaux d’une exposition Place des Arènes Soustons

Soustons

Opéra des Landes Tableaux d’une exposition

Place des Arènes Espace culturel Roger Hanin Soustons Landes

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Avec Tableaux d’une exposition, Modeste Moussorgski imagine une promenade sonore inspirée des oeuvres du peintre Viktor Hartmann. Chaque pièce devient un tableau, chaque thème une étape, dessinant un parcours riche en contrastes et en émotions.

Avec Dina Bensaïd, récital piano

Avec Dina Bensaïd, récital piano

Avec Tableaux d’une exposition, Modeste Moussorgski imagine une promenade sonore inspirée des oeuvres du peintre Viktor Hartmann. Chaque pièce devient un tableau, chaque thème une étape, dessinant un parcours riche en contrastes et en émotions. Sublimée par Maurice Ravel, cette fresque musicale déploie toute sa puissance évocatrice, entre mystère, poésie et éclat monumental. À travers ces deux visions d’une

même oeuvre, c’est aussi un véritable voyage intérieur qui se dessine, une exploration sensible de l’imaginaire, où chaque auditeur est invité à projeter ses propres images et émotions. .

Place des Arènes Espace culturel Roger Hanin Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 52 62

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English : Opéra des Landes Tableaux d’une exposition

With Pictures at an Exhibition, Modest Mussorgsky imagines a sonic promenade inspired by the works of painter Viktor Hartmann. Each piece becomes a painting, each theme a stage, creating a journey rich in contrasts and emotions.

With Dina Bensaïd, piano recital

L’événement Opéra des Landes Tableaux d’une exposition Soustons a été mis à jour le 2026-04-23 par OTI LAS