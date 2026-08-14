UNIDIVERS LE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Hauteville-sur-Mer

Opéra en direct Macbeth Hauteville-sur-Mer

samedi 3 octobre 2026 · Hauteville-sur-Mer

Opéra en direct Macbeth Hauteville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
34 Avenue de l'Aumesle
Ville
50590 Hauteville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Hauteville-sur-Mer

Opéra en direct Macbeth

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 18:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Opéra en direct Macbeth de W. Shakespeare, en italien surtitré en français, au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer.   .

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Opéra en direct Macbeth

L’événement Opéra en direct Macbeth Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme

À voir aussi à Hauteville-sur-Mer (Manche)