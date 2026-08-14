Informations pratiques

Hauteville-sur-Mer

Opéra en direct Macbeth

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 18:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Opéra en direct Macbeth de W. Shakespeare, en italien surtitré en français, au Cinéma de la Plage à Hauteville-sur-Mer. .

34 Avenue de l’Aumesle Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 47 52 22

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English : Opéra en direct Macbeth

L’événement Opéra en direct Macbeth Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme