Opéra en direct Macbeth Rue Sellenick Les Andelys
Opéra en direct Macbeth Rue Sellenick Les Andelys samedi 3 octobre 2026.
Les Andelys
Opéra en direct Macbeth
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 18:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Le Cinéma Palace des Andelys vous invite à une soirée culturelle exceptionnelle avec la retransmission en direct de l’Opéra de Rouen. Venez découvrir ou redécouvrir Macbeth , le chef-d’œuvre de Giuseppe Verdi inspiré par la tragédie de Shakespear. .
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 13 64
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English : Opéra en direct Macbeth
L’événement Opéra en direct Macbeth Les Andelys a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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