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Opéra en direct Macbeth Rue Sellenick Les Andelys

Opéra en direct Macbeth Rue Sellenick Les Andelys samedi 3 octobre 2026.

Lieu : Rue Sellenick

Adresse : Cinéma Le Palace

Ville : 27700 Les Andelys

Département : Eure

Début : samedi 3 octobre 2026

Fin : samedi 3 octobre 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Les Andelys

Opéra en direct Macbeth

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 18:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Le Cinéma Palace des Andelys vous invite à une soirée culturelle exceptionnelle avec la retransmission en direct de l’Opéra de Rouen. Venez découvrir ou redécouvrir Macbeth , le chef-d’œuvre de Giuseppe Verdi inspiré par la tragédie de Shakespear.   .

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 13 64 

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English : Opéra en direct Macbeth

L’événement Opéra en direct Macbeth Les Andelys a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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