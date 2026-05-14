Opéra en direct Macbeth Rue Sellenick Les Andelys

Les Andelys

Opéra en direct Macbeth

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 18:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Le Cinéma Palace des Andelys vous invite à une soirée culturelle exceptionnelle avec la retransmission en direct de l’Opéra de Rouen. Venez découvrir ou redécouvrir Macbeth , le chef-d’œuvre de Giuseppe Verdi inspiré par la tragédie de Shakespear. .

Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 13 64

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English : Opéra en direct Macbeth

L’événement Opéra en direct Macbeth Les Andelys a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération