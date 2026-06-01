Opéra LA BOHEME Espace et théâtre François-Villon Vesoul

Vesoul

Opéra LA BOHEME

Espace et théâtre François-Villon Cours François Villon Vesoul Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 19:30:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Projection exceptionnelle de l’opéra La Bohème

Plongez dans l’univers émouvant et intemporel de Puccini grâce à cette retransmission audiovisuelle de l’Opéra national de Paris. Une soirée culturelle gratuite à ne pas manquer, entre passion, amitié et grands airs d’opéra.

Venez vivre l’émotion de l’opéra sur grand écran ! .

Espace et théâtre François-Villon Cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82

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English : Opéra LA BOHEME

L’événement Opéra LA BOHEME Vesoul a été mis à jour le 2026-06-12 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL