Opéra La Flûte Enchantée Rue Sellenick Les Andelys
Opéra La Flûte Enchantée Rue Sellenick Les Andelys lundi 18 mai 2026.
Les Andelys
Opéra La Flûte Enchantée
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 19:30:00
fin : 2026-05-18
Date(s) :
2026-05-18
Synopsis
La princesse Pamina a été enlevée. Sa mère, la Reine de la Nuit, charge le jeune prince Tamino de porter secours à sa fille. Tamino et son fidèle acolyte, Papageno, se lancent dans l’aventure, mais ils comprennent rapidement que, lorsqu’on part à la recherche de l’amour, les apparences sont parfois trompeuses. Guidés par une flûte enchantée, ils rencontrent des monstres, des bandits, et une mystérieuse confrérie d’hommes mais, en fait, l’aide arrive au moment où ils s’y attendent le moins. L’opéra fantastique de Mozart brille de mille feux dans le spectacle féérique de David McVicar. Distribution prestigieuse Julia Bullock joue Pamina, Amitai Pati tient le rôle de Tamino et Huw Montague Rendall, celui de Papageno, Kathryn Lewek est la Reine de la Nuit, et Soloman Howard interprète Sarastro, sous la direction de la cheffe d’orchestre française Marie Jacquot qui fait ses débuts à Covent Garden. .
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 13 64
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English : Opéra La Flûte Enchantée
L’événement Opéra La Flûte Enchantée Les Andelys a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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