Ouverture de Cannes et avant-première La Vénus électrique Rue Sellenick Les Andelys
Ouverture de Cannes et avant-première La Vénus électrique Rue Sellenick Les Andelys mardi 12 mai 2026.
Les Andelys
Ouverture de Cannes et avant-première La Vénus électrique
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 19:00:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Synopsis
Ce film est présenté en hors-compétition au Festival de Cannes 2026 et en fait l’ouverture. Paris, 1928. Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n’arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse et désespère Armand, son galeriste. Un soir d’ivresse, Antoine tente d’entrer en contact avec sa femme par l’intermédiaire d’une voyante. Sans le savoir, il parle en réalité avec Suzanne, une modeste foraine qui s’est glissée dans la roulotte pour y voler de la nourriture. Suzanne se révèle douée pour l’imposture et, rapidement secondée par Armand, elle enchaîne les fausses séances. Peu à peu, Antoine retrouve l’inspiration, mais pour Suzanne les choses se compliquent alors qu’elle tombe doucement amoureuse de l’homme qu’elle manipule… .
Rue Sellenick Cinéma Le Palace Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 13 64
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English : Ouverture de Cannes et avant-première La Vénus électrique
L’événement Ouverture de Cannes et avant-première La Vénus électrique Les Andelys a été mis à jour le 2026-05-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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