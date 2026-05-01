Opéra L’élixir d’amour, Donizetti Salle polyvalente Ilot Porte-Campagne Sainte-Livrade-sur-Lot

Sainte-Livrade-sur-Lot

Opéra L’élixir d’amour, Donizetti

Salle polyvalente Ilot Porte-Campagne 6 rue des pénitents Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22 22:10:00

Date(s) :

2026-05-22

Diffusion (sur réservation) de l’opéra de Donizetti L’élixir d’amour.

Œuvre très populaire où Donizetti montre tout son amour du lyrisme et sa science du beau chant, L’élixir d’amour est un opéra d’une grande tendresse. C’est l’équilibre parfait entre l’efficacité comique du livret et la subtilité de l’écriture musicale qui en fait un des fleurons du répertoire lyrique.

Durée 2h10, sans entracte et sous-titré en français. .

Salle polyvalente Ilot Porte-Campagne 6 rue des pénitents Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 65 91 56 microfolie@ville-ste-livrade47.fr

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English : Opéra L’élixir d’amour, Donizetti

L’événement Opéra L’élixir d’amour, Donizetti Sainte-Livrade-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée du Lot et Garonne