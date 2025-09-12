Opéra Tosca de Giacomo Puccini Chartres

Opéra Tosca de Giacomo Puccini Chartres vendredi 20 mars 2026.

Opéra Tosca de Giacomo Puccini

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 38 – 38 – 46 EUR

38

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20 22:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Créée à Rome en 1900, La Tosca de Puccini garde toute sa force dramatique, entre passion, oppression et désir. Cette version intimiste, portée par Axelle Fanyo, Christian Helmer, Thomas Bettinger et quinze musiciens dirigés par Alexandra Cravero, en révèle les trésors chambristes.

Le Théâtre Impérial inscrit cette production dans son exploration des grandes figures féminines de l’opéra, en adoptant une esthétique épurée et flamboyante déjà esquissée dans La Tragédie de Carmen. Dans une atmosphère surréaliste et crépusculaire, inspirée de Giorgio di Chirico, l’univers scénique mêle images mentales et corps tourmentés pour raconter la fin d’un monde marqué par les forces implacables du désir et de la fatalité. Tout public à partir de 12 ans. 38 .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr

English :

First performed in Rome in 1900, Puccini’s La Tosca retains all its dramatic force, between passion, oppression and desire. This intimate version, featuring Axelle Fanyo, Christian Helmer, Thomas Bettinger and fifteen musicians conducted by Alexandra Cravero, reveals its chamber music treasures.

German :

Puccinis 1900 in Rom uraufgeführte Oper La Tosca hat ihre ganze dramatische Kraft zwischen Leidenschaft, Unterdrückung und Verlangen bewahrt. Diese intime Version, die von Axelle Fanyo, Christian Helmer, Thomas Bettinger und fünfzehn Musikern unter der Leitung von Alexandra Cravero getragen wird, en

Italiano :

Rappresentata per la prima volta a Roma nel 1900, La Tosca di Puccini conserva tutta la sua forza drammatica, tra passione, oppressione e desiderio. Questa versione intima, eseguita da Axelle Fanyo, Christian Helmer, Thomas Bettinger e quindici musicisti diretti da Alexandra Cravero, ne rivela i tes

Espanol :

Estrenada en Roma en 1900, La Tosca de Puccini conserva toda su fuerza dramática, entre pasión, opresión y deseo. Esta versión íntima, interpretada por Axelle Fanyo, Christian Helmer, Thomas Bettinger y quince músicos dirigidos por Alexandra Cravero, revela sus tesoros de cámara.

L’événement Opéra Tosca de Giacomo Puccini Chartres a été mis à jour le 2025-09-12 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES