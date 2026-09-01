Informations pratiques

Le Conquet

Opération départementale de ramassage de déchets avec Ar Viltansoù

Plage des Blancs-Sablons Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 12:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Envie d’un moment convivial et d’une balade utile en famille ou entre amis ? Rejoignez-nous !

Ar Viltansoù participe à l’opération départementale de ramassage de déchets et encadre un ramassage sur la plage des Blancs-Sablons au Conquet.

Rendez-vous sur le parking P1 des Blancs-Sablons, 29217 Le Conquet à 10h pour le ramassage puis sur la partie Nord de la plage.

Prêt de gants et sac possible (dans la limite des stocks). Prévoir des bottes et un vieux couteau pour les cordages coincés.

Tri, Pesée totale et débriefing en fin de ramassage.

Un petit moment convivial partagé se fera après le ramassage, n’hésitez pas ramener des douceurs (si les conditions météo le permettent).

Inscription numérique possible au préalable sur le site de l’association. .

Plage des Blancs-Sablons Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 52 48 64 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Opération départementale de ramassage de déchets avec Ar Viltansoù Le Conquet a été mis à jour le 2026-08-31 par OT IROISE BRETAGNE