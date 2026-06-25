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Opération Lannion Gonflable Lannion

Opération Lannion Gonflable Lannion vendredi 28 août 2026.

Adresse
Centre-ville
Ville
22300 Lannion
Département
Côtes-d'Armor
Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Lannion

Opération Lannion Gonflable

Centre-ville Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 15:00:00
fin : 2026-08-28 19:00:00

Date(s) :
2026-08-28

Lannion accueillera 5 structures gonflables pour le plaisir des petits et des grands !
?De 15:00 à 19:00 sur la place du général Leclerc et le quai d’Aiguillon. Un événement gratuit organisé par la ville de Lannion.   .

Centre-ville Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Opération Lannion Gonflable Lannion a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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