Opération Lannion Gonflable Lannion
Opération Lannion Gonflable Lannion vendredi 28 août 2026.
Lannion
Opération Lannion Gonflable
Centre-ville Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 15:00:00
fin : 2026-08-28 19:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Lannion accueillera 5 structures gonflables pour le plaisir des petits et des grands !
?De 15:00 à 19:00 sur la place du général Leclerc et le quai d’Aiguillon. Un événement gratuit organisé par la ville de Lannion. .
Centre-ville Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Opération Lannion Gonflable Lannion a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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