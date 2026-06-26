Fanfare Afassia La Mutante Lannion

Informations pratiques

Lannion

Fanfare Afassia

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

FANFARE AFASSIA | 20h00

Embarquez pour un voyage musical festif avec la fanfare Afassía et suivez la célèbre via Egnatia, cette route sinueuse qui traverse les Balkans d’Ouest en Est. Au programme de cette formation hybride l’énergie débordante des fêtes traditionnelles grecques et la ferveur des mariages tziganes macédoniens. Porté par un répertoire de musiques traditionnelles revisitées, le groupe promet de vous embarquer dans une transe joyeuse et totalement décalée où le seul mot d’ordre est de lâcher prise et de faire la fête !

Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00

Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Fanfare Afassia Lannion a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose