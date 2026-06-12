Larzicourt

Opération libellules et papillons à Der Nature

place de l’église Larzicourt Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 16:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Mercredi 8 juillet 2026 Opération libellules et papillons à Der Nature LPO Champagne-ArdenneTout public

Opération libellules et papillons à Der Nature mercredi 8 juillet 2026

À la rencontre des libellules et papillons des environs de Der nature. Plonger dans l’univers de ces insectes étonnants

Rendez-vous sur la place de l’église de Larzicourt (51) pour aller vers la Réserve Naturelle Régionale

De 14h à 16h30

Gratuit ouvert à tout public et inscription obligatoire 03 26 72 54 47

Prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la météo .

place de l’église Larzicourt 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Opération libellules et papillons à Der Nature

Wednesday, July 8, 2026 Operation Dragonflies and Butterflies Der Nature LPO Champagne-Ardenne

L’événement Opération libellules et papillons à Der Nature Larzicourt a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne