Opération libellules et papillons à Der Nature Larzicourt
Opération libellules et papillons à Der Nature Larzicourt mercredi 8 juillet 2026.
Larzicourt
Opération libellules et papillons à Der Nature
place de l’église Larzicourt Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 16:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Mercredi 8 juillet 2026 Opération libellules et papillons à Der Nature LPO Champagne-ArdenneTout public
Opération libellules et papillons à Der Nature mercredi 8 juillet 2026
À la rencontre des libellules et papillons des environs de Der nature. Plonger dans l’univers de ces insectes étonnants
Rendez-vous sur la place de l’église de Larzicourt (51) pour aller vers la Réserve Naturelle Régionale
De 14h à 16h30
Gratuit ouvert à tout public et inscription obligatoire 03 26 72 54 47
Prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la météo .
place de l’église Larzicourt 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47
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English : Opération libellules et papillons à Der Nature
Wednesday, July 8, 2026 Operation Dragonflies and Butterflies Der Nature LPO Champagne-Ardenne
L’événement Opération libellules et papillons à Der Nature Larzicourt a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne