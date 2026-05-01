Lus-la-Croix-Haute

Opération montagne propre

La Jarjatte Lus-la-Croix-Haute Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:30:00

fin : 2026-05-30 12:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Au programme accueil café (rdv devant les caisses), ramassage des déchets, tri et pesage suivi du verre de l’amitié offert et pique nique partagé.

Sur inscription.

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La Jarjatte Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

On the program: coffee reception (meet in front of the cash desks), waste collection, sorting and weighing, followed by a welcome drink and shared picnic.

Registration required.

L’événement Opération montagne propre Lus-la-Croix-Haute a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays Diois