Opération montagne propre Lus-la-Croix-Haute
Opération montagne propre Lus-la-Croix-Haute samedi 30 mai 2026.
Lus-la-Croix-Haute
Opération montagne propre
La Jarjatte Lus-la-Croix-Haute Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30 12:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Au programme accueil café (rdv devant les caisses), ramassage des déchets, tri et pesage suivi du verre de l’amitié offert et pique nique partagé.
Sur inscription.
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La Jarjatte Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
On the program: coffee reception (meet in front of the cash desks), waste collection, sorting and weighing, followed by a welcome drink and shared picnic.
Registration required.
L’événement Opération montagne propre Lus-la-Croix-Haute a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Pays Diois
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