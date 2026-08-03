Opération nettoyage de la plage sur la plage Quettehou

Informations pratiques

Quettehou

Opération nettoyage de la plage

sur la plage Rue du Rivage Quettehou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 15:00:00

fin : 2026-08-03 18:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Adhérents de l’APBMCL et /ou amoureux de la Baie de Morsalines, Le rendez-vous pour le nettoyage de la plage avec nos amis d’ORCHIS, est prévu lundi 3 août 2026 à 15h, sur la plage, au bout de la Rue du Rivage de Quettehou.

Chasubles, gants et sacs-poubelles sont fournis.

Un grand goûter clôturera cette opération annuelle, indispensable pour préserver la qualité et la beauté de la baie.

Adhérents de l’APBMCL et /ou amoureux de la Baie de Morsalines, venez nombreux avec vos enfants. .

sur la plage Rue du Rivage Quettehou 50630 Manche Normandie

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English : Opération nettoyage de la plage

L’événement Opération nettoyage de la plage Quettehou a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Cotentin Le Val de Saire