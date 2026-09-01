Opération quartier propre à Kerbiniou Verger de Lamartine Guérande

Informations pratiques

Guérande

Opération quartier propre à Kerbiniou

Verger de Lamartine Rue Lamartine Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 14:00:00

fin : 2026-09-23 16:00:00

Date(s) :

2026-09-23

À l’occasion du World Cleanup Day, la Ville de Guérande et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) organisent une opération Quartier Propre dans le secteur de Kerbiniou. Cette action collective invite les habitants à agir concrètement pour préserver leur cadre de vie et sensibiliser à la protection de l’environnement.

Le temps d’un après-midi, les participants parcourront le quartier afin de ramasser les déchets abandonnés dans les espaces publics.

Les consignes de tri seront présentées sur le lieu de rendez-vous avant le départ de la collecte.

Tout le matériel nécessaire est fourni sur place gants ; sacs de collecte ; pinces de ramassage.

Dans la limite de 50 participants. .

Verger de Lamartine Rue Lamartine Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 60 40 communication@ville-guerande.fr

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English :

L’événement Opération quartier propre à Kerbiniou Guérande a été mis à jour le 2026-08-28 par ADT44