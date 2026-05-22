Opération Troyes Breakout Troyes
Opération Troyes Breakout Troyes dimanche 7 juin 2026.
Troyes
Opération Troyes Breakout
Ancienne Prison Hennequin Troyes Aube
Tarif : 49 – 49 – 49 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 16:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Plongez dans une expérience immersive hors du commun au cœur d’une véritable prison. Bien plus qu’un simple escape game, Opération Troyes Breakout propose une aventure grandeur nature mêlant énigmes, stratégie, interactions et spectacles dans un décor authentique chargé d’histoire.
En équipe, les participants devront infiltrer la prison afin de libérer Frank McKoy, condamné à tort. Mais une fois les portes franchies, tout peut basculer… Entre indices dissimulés, mécanismes inattendus, dossiers secrets à récupérer et fausses pistes semées par les gardiens et certains prisonniers, chaque décision comptera pour espérer retrouver la sortie.
Tout au long de la journée, le public pourra également profiter d’animations immersives, de performances artistiques et d’un flash mob géant dans la cour de la prison.
Une aventure originale, intense et participative à vivre entre amis, en famille ou entre collègues.
>> Places limitées Réservation indispensable .
Ancienne Prison Hennequin Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 23 51 47 81
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English :
L’événement Opération Troyes Breakout Troyes a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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