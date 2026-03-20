Ophta’News Congress 2026 Quai Infernet Port de Nice Nice
Ophta’News Congress 2026 Quai Infernet Port de Nice Nice vendredi 26 juin 2026.
Ophta’News Congress 2026
Quai Infernet Port de Nice Centre des Congrès OcéaNice Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-26
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-26
Depuis trois décennies, Ophta’News s’impose comme un rendez-vous de référence pour les ophtalmologistes, réunissant chaque année les plus grands experts français et internationaux autour des avancées majeures de la spécialité
.
Quai Infernet Port de Nice Centre des Congrès OcéaNice Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ophta’News Congress 2026
For three decades, Ophta’News has established itself as a key event for ophthalmologists, bringing together leading French and international experts every year to discuss major advances in the field.
L’événement Ophta’News Congress 2026 Nice a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur