Ophta’News Congress 2026 Quai Infernet Port de Nice Nice

Ophta’News Congress 2026

Quai Infernet Port de Nice Centre des Congrès OcéaNice Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26

Depuis trois décennies, Ophta’News s’impose comme un rendez-vous de référence pour les ophtalmologistes, réunissant chaque année les plus grands experts français et internationaux autour des avancées majeures de la spécialité

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Quai Infernet Port de Nice Centre des Congrès OcéaNice Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : Ophta’News Congress 2026

For three decades, Ophta’News has established itself as a key event for ophthalmologists, bringing together leading French and international experts every year to discuss major advances in the field.

L’événement Ophta’News Congress 2026 Nice a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur