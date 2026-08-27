Informations pratiques

Matha

Opsa Dehëli DJ Set Isla Negra

Salle des fêtes Matha Charente-Maritime

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif réduit

• Aux adhérents La Motte des Fées.

• Aux adhérents du Réseau 535 (autour de nous l’A4 à Saint Jean d’Angély, La Palène à Rouillac et La Coupe d’Or à Rochefort.)

• Demandeurs d’emploi

• Étudiant.es, jeunes de moins de 26 ans

• Personnes en situation de handicap et son accompagnant

• Bénéficiaires du RSA ou du minimum vieillesse

• Détenteurs de la carte du ministère de la culture ou Cezam



Un justificatif vous sera demandé lors de l’achat de vos billets.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Soirée Amérique latine • Opsa Dehëli + Isla Negra embarquez pour un voyage musical entre cumbia, rythmes tziganes et musiques du monde. Un concert énergique suivi d’un DJ set latino pour prolonger la fête et la danse.

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Salle des fêtes Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com

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English :

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L’événement Opsa Dehëli DJ Set Isla Negra Matha a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge