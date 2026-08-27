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AGENDA · Matha

Opsa Dehëli DJ Set Isla Negra Matha

samedi 21 novembre 2026 · Matha

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Adresse
Salle des fêtes
Ville
17160 Matha
Département
Charente-Maritime
Tarif
17 17 17 Tarif réduit • Aux adhérents La Motte des Fées. • Aux adhérents du Réseau 535 (autour de nous l’A4 à Saint Jean d’Angély, La Palène à Rouillac et La Coupe d’Or à Rochefort.) • Demandeurs d’emploi • Étudiant.es, jeunes de moins de 26 ans • Personnes en situation de handicap et son accompagnant • Bénéficiaires du RSA ou du minimum vieillesse • Détenteurs de la carte du ministère de la culture ou Cezam Un justificatif vous sera demandé lors de l'achat de vos billets.

Matha

Opsa Dehëli DJ Set Isla Negra

Salle des fêtes Matha Charente-Maritime

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif réduit
• Aux adhérents La Motte des Fées.
• Aux adhérents du Réseau 535 (autour de nous l’A4 à Saint Jean d’Angély, La Palène à Rouillac et La Coupe d’Or à Rochefort.)
• Demandeurs d’emploi
• Étudiant.es, jeunes de moins de 26 ans
• Personnes en situation de handicap et son accompagnant
• Bénéficiaires du RSA ou du minimum vieillesse
• Détenteurs de la carte du ministère de la culture ou Cezam

Un justificatif vous sera demandé lors de l’achat de vos billets.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

Soirée Amérique latine • Opsa Dehëli + Isla Negra embarquez pour un voyage musical entre cumbia, rythmes tziganes et musiques du monde. Un concert énergique suivi d’un DJ set latino pour prolonger la fête et la danse.
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Salle des fêtes Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29  billetterie@otvalsdesaintonge.com

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English :

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L’événement Opsa Dehëli DJ Set Isla Negra Matha a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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