18 – 24 mai Orangerie du Thabor Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T14:00:00+02:00 – 2026-05-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T11:00:00+02:00 – 2026-05-24T19:00:00+02:00

Orangerie du Thabor Orangerie du Thabor, Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne