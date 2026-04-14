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, Orangerie du Thabor, Rennes

, Orangerie du Thabor, Rennes

, Orangerie du Thabor, Rennes lundi 18 mai 2026.

Lieu : Orangerie du Thabor

Adresse : Orangerie du Thabor, Rennes

Ville : 35064 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : lundi 18 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

18 – 24 mai Orangerie du Thabor Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-18T14:00:00+02:00 – 2026-05-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-24T11:00:00+02:00 – 2026-05-24T19:00:00+02:00

Orangerie du Thabor Orangerie du Thabor, Rennes Rennes 35064 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne

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