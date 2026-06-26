UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Oratorio musical Rue Aristide Briand Cognac

Oratorio musical Rue Aristide Briand Cognac jeudi 9 juillet 2026.

Lieu
Rue Aristide Briand
Adresse
Eglise Saint Léger
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif
Libre participation

Cognac

Oratorio musical

Rue Aristide Briand Eglise Saint Léger Cognac Charente

Tarif : – – EUR

Libre participation

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:30:00
fin : 2026-07-09 22:00:00

Date(s) :
2026-07-09

ORATORIO musical
  .

Rue Aristide Briand Eglise Saint Léger Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 18 63 85  a.carine.lassen@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Musical ORATORIO

L’événement Oratorio musical Cognac a été mis à jour le 2026-06-26 par Destination Cognac

À voir aussi à Cognac (Charente)