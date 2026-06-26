Oratorio musical Rue Aristide Briand Cognac
Oratorio musical Rue Aristide Briand Cognac jeudi 9 juillet 2026.
Cognac
Oratorio musical
Rue Aristide Briand Eglise Saint Léger Cognac Charente
Tarif : – – EUR
Libre participation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:30:00
fin : 2026-07-09 22:00:00
Date(s) :
2026-07-09
ORATORIO musical
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Rue Aristide Briand Eglise Saint Léger Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 18 63 85 a.carine.lassen@orange.fr
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English :
Musical ORATORIO
L’événement Oratorio musical Cognac a été mis à jour le 2026-06-26 par Destination Cognac
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