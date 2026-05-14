Orca (Festival Héroïnes de 7 lieux) Le Bouillon du Coin – (Nouvelle adresse), 120 Bd de la Solidarité, 44100 Nantes, France Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-03 20:00 – 22:00

Gratuit : oui Sur inscription, gratuit Les spectacles au festival Heroines de 7 lieux sont gratuits.Que ca ne vous empêche pas, si vous le désirez, de faire un don à la compagnie, pour soutenir ses activités. Adulte, Etudiant, Senior, Personne en situation de handicap – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

avec Clara GUENOUN, Nathalie MEURZEC et Matthieu BEAUDINC’est l’histoire d’une enfant née sous X. Sans que lui soient révélées ses origines, elle « sait » depuis sa naissance qu’elle a été abandonnée.« Enfant de personne » devenue femme, elle part pendant 13 ans à la recherche de sa mère biologique. Cette quête sera traversée par des figures de mères fantasmées, rêvées ou redoutées… jusqu’à la rencontre finale, réelle, avec sa mère, elle-même fille et petite-fille d’ogresses siciliennes. Horaire : 20h || Tout public à partir de 12 ans? Causerie : bien sûr on cause en sortant (et on mange et on boit). On pourra aussi laisser décanter et en parler le lendemain…

Le Bouillon du Coin – (Nouvelle adresse), 120 Bd de la Solidarité, 44100 Nantes, France Nantes 44100

https://www.festivalheroines.com/d-tails-et-inscription/orca



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