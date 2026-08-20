Orchestre d’harmonie, Hôtel de Ville, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Orchestre d’harmonie Dimanche 20 septembre, 17h30 Hôtel de Ville Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

L’Orchestre d’harmonie propose une pause musicale dans les salons de l’Hôtel de Ville.

Hôtel de Ville Rue Philippe-Marcombes 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

L’Orchestre d’harmonie propose une pause musicale dans les salons de l’Hôtel de Ville.