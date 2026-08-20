AGENDA · Clermont-Ferrand
Orchestre d’harmonie, Hôtel de Ville, Clermont-Ferrand
dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Orchestre d’harmonie Dimanche 20 septembre, 17h30 Hôtel de Ville Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
L’Orchestre d’harmonie propose une pause musicale dans les salons de l’Hôtel de Ville.
Hôtel de Ville Rue Philippe-Marcombes 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
L’Orchestre d’harmonie propose une pause musicale dans les salons de l’Hôtel de Ville.
À voir aussi à Clermont Ferrand (Puy-de-Dôme)
- Un siècle d’architecture en France. Exposition photographique d’édifices labellisés « Architecture Remarquable Contemporaine », Maison de l’Architecture Auvergne, Clermont-Ferrand 1 septembre 2026
- Tristan Lopin Partez sans moi, je vous rejoins | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand 3 septembre 2026
- THOMAS PIET COMEDIE DES VOLCANS Clermont-Ferrand 3 septembre 2026
- ON NE DIVORCE PLUS COMEDIE DES VOLCANS Clermont-Ferrand 4 septembre 2026
- On ne divorce plus Avec Alexandra Cholton & Philippe Souverville | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand 5 septembre 2026