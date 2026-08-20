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AGENDA · Clermont-Ferrand

Orchestre d’harmonie, Hôtel de Ville, Clermont-Ferrand

dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Ville
Adresse
Rue Philippe-Marcombes 63000 Clermont-Ferrand
Ville
63000 Clermont-Ferrand
Département
Puy-de-Dôme

Orchestre d’harmonie Dimanche 20 septembre, 17h30 Hôtel de Ville Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

L’Orchestre d’harmonie propose une pause musicale dans les salons de l’Hôtel de Ville.

Hôtel de Ville Rue Philippe-Marcombes 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
L’Orchestre d’harmonie propose une pause musicale dans les salons de l’Hôtel de Ville.

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