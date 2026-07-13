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AGENDA · Perpignan

ORCHESTRE FRANÇAIS DES JEUNES Perpignan

mardi 8 décembre 2026 · Perpignan

ORCHESTRE FRANÇAIS DES JEUNES Perpignan

Informations pratiques

Début
mardi 8 décembre 2026
Fin
mardi 8 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Avenue Maréchal Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
28.8 28.8 32 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

ORCHESTRE FRANÇAIS DES JEUNES

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 28.8 – 28.8 – 32

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08 20:00:00
fin : 2026-12-08

Date(s) :
2026-12-08

Un grand concert symphonique où l’énergie d’une nouvelle génération de musiciens révèle les chefs-d’œuvre du répertoire et la création contemporaine.
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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

A grand symphonic concert in which the energy of a new generation of musicians brings to life the masterpieces of the repertoire and contemporary works.

L’événement ORCHESTRE FRANÇAIS DES JEUNES Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME

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