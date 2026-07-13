ORCHESTRE FRANÇAIS DES JEUNES Perpignan
mardi 8 décembre 2026 · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
ORCHESTRE FRANÇAIS DES JEUNES
Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 28.8 – 28.8 – 32
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08 20:00:00
fin : 2026-12-08
Date(s) :
2026-12-08
Un grand concert symphonique où l’énergie d’une nouvelle génération de musiciens révèle les chefs-d’œuvre du répertoire et la création contemporaine.
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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
A grand symphonic concert in which the energy of a new generation of musicians brings to life the masterpieces of the repertoire and contemporary works.
L’événement ORCHESTRE FRANÇAIS DES JEUNES Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME
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