Informations pratiques

Perpignan

ORCHESTRE FRANÇAIS DES JEUNES

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 28.8 – 28.8 – 32

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-08 20:00:00

fin : 2026-12-08

Date(s) :

2026-12-08

Un grand concert symphonique où l’énergie d’une nouvelle génération de musiciens révèle les chefs-d’œuvre du répertoire et la création contemporaine.

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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

A grand symphonic concert in which the energy of a new generation of musicians brings to life the masterpieces of the repertoire and contemporary works.

L’événement ORCHESTRE FRANÇAIS DES JEUNES Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME