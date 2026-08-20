Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes, Basilique Notre-Dame-du-Port, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes Dimanche 20 septembre, 16h00 Basilique Notre-Dame-du-Port Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fidèle à son ancrage territorial tout en affirmant son rayonnement national et international, l’Orchestre fait de chaque rendez-vous un espace de rencontre, d’émotion et de découverte, ouvert à tous les publics. Pour les journées européennes du patrimoine, l’Orchestre vous propose deux concerts sous la direction du violoniste de renommée internationale Pierre Fouchenneret.

Basilique Notre-Dame-du-Port 4 rue Notre-Dame du Port, 63000 Clermont-Ferrand, France Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473292970 https://basiliquenotredameduport.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 98 65 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://clermontauvergnevolcans.com »}] Basilique catholique romane du XIIe siècle restaurée ornée de sculptures et de mosaïques en pierre incrustées.

Fidèle à son ancrage territorial tout en affirmant son rayonnement national et international, l’Orchestre fait de chaque rendez-vous un espace de rencontre, d’émotion et de découverte, ouvert à tous…