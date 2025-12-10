Orchestre National de Bretagne Améthyste Crozon

Orchestre National de Bretagne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Dans le cadre du Festival Classic à l’Ouest

Le Festival Classic’ à l’Ouest permet aux publics presqu’îliens de découvrir chaque été des artistes de renommée dans des lieux de patrimoine d’exception du territoire, pour des concerts consacrés aux incontournables du répertoire de musique de chambre (cf. p.25 de l’agenda culturel).

En partenariat avec la Fédération des Festivals de Musique Classique en Bretagne (FFMCB) et l’Améthyste, le festival fait un pas de côté et vous convie cette fois à un rendez-vous symphonique exceptionnel avec l’Orchestre National de Bretagne sous la direction de Nicolas Ellis la fougue de la jeunesse et la sensibilité poétique d’un Mendelssohn de 17 ans seront mises à l’honneur aux côtés d’un Mozart à l’apogée de son génie, dont l’audace est présente tout au long de son ultime symphonie Jupiter .

Un siècle plus tard, la richesse mélodique et la splendeur orchestrale du concerto pour violon de Brahms illustrent quant à elles le sommet du romantisme allemand.

Au programme

• Felix Mendelssohn Ouverture du Songe d’une nuit d’été op.21

• Wolfgang Amadeus Mozart Symphonie n”41 Jupiter en

ut majeur K.551

• Johannes Brahms Concerto pour violon en ré majeur op.77

Direction musicale Nicolas Ellis

Violon Fabien Boudot

L’Orchestre National de Bretagne est financé par le Région Bretagne, le Ministère de la Culture DRAC Bretagne, la Ville de Rennes, le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, avec le soutien du Conseil Départemental du Morbihan et de Rennes Métropole.

2 h 15 (entracte compris)

www.classicalouest.bzh

Billetterie www.classicalouest.bzh/billetterie Office de tourisme

Contact contact@classicalouest.bzh 06 86 77 55 66 .

Améthyste 1 place Etienne Schlumberger Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 86 49 08

