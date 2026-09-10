Informations pratiques

Orchestre National de Bretagne – Mozart, Mayer, Brahms Le Sabot d’Or Saint-Gilles Vendredi 28 mai 2027, 20h00 Ille-et-Vilaine

De 4 à 21 €

Vendredi 28 mai – 20 h ONB – Quintette 100 % féminin Musique classique

Découvrez le nouveau Quintette 100% féminin de l’Orchestre National de Bretagne dans un voyage musical pour clarinette et cordes. Le Quintette pour clarinette et cordes en la majeur, K.581 de Mozart est une véritable déclaration d’amour du compositeur à la clarinette. Avec son Quintette pour clarinette et cordes en si mineur, op.115 , Brahms explore ici une large palette d’émotions.

Pièce maîtresse de ce programme et trait d’union entre les styles, l’œuvre d’Emilie Mayer, contemporaine de Schumann et Chopin, est ici un arrangement par le compositeur Pierre Chépélov de sa pièce Notturno pour violon et piano, op.48 , où la clarinette est aussi agile et volubile qu’une diva d’opéra.

Programme :

Emilie Mayer – Notturno, op.48 (arrangement Pierre Chépélov)

Wolfgang Amadeus Mozart – Quintette pour clarinette et cordes en la majeur, K.581

ENTRACTE

Johannes Brahms – Quintette pour clarinette et cordes en si mineur, op.115

Tout public – 2h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-05-28T20:00:00.000+02:00

Fin : 2027-05-28T22:00:00.000+02:00

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http://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale https://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale

Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles Saint-Gilles 35590 Ille-et-Vilaine

02 99 64 63 27



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