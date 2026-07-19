Informations pratiques

Perpignan

ORCHESTRE NATIONAL MONTPELLIER OCCITANIE

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 28.8 – 28.8 – 32

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 18:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Une soirée symphonique d’exception où l’Orchestre National Montpellier Occitanie vous emporte dans un voyage musical entre émotion, virtuosité et éclat orchestral.

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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

An exceptional symphonic evening in which the Montpellier Occitanie National Orchestra takes you on a musical journey filled with emotion, virtuosity, and orchestral brilliance.

L’événement ORCHESTRE NATIONAL MONTPELLIER OCCITANIE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME