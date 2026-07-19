ORCHESTRE NATIONAL MONTPELLIER OCCITANIE Perpignan
dimanche 18 octobre 2026 · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
ORCHESTRE NATIONAL MONTPELLIER OCCITANIE
Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 28.8 – 28.8 – 32
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 18:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Une soirée symphonique d’exception où l’Orchestre National Montpellier Occitanie vous emporte dans un voyage musical entre émotion, virtuosité et éclat orchestral.
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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
An exceptional symphonic evening in which the Montpellier Occitanie National Orchestra takes you on a musical journey filled with emotion, virtuosity, and orchestral brilliance.
L’événement ORCHESTRE NATIONAL MONTPELLIER OCCITANIE Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME
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