Orchestre Symphonique de l’Aube Concert anniversaire Troyes samedi 27 juin 2026.
Auditorium du Centre de Congrès de l’Aube Troyes Aube
Tarif : 10 – 10 – 10 Eur
Début : 2026-06-27 10:30:00
fin : 2026-06-28 12:00:00
2026-06-27 2026-06-28
– 1 pincée d’héroïsme avec la Guillaume Tell de Rossini
– 2 cuillères de rêve nordique puisées de Peer Gynt
– 1 zeste de folie pétillante extrait d’Orphée aux Enfers
– 1 bonne dose de frissons issus de la Danse macabre
– Un glaçage élégant aux Patineurs
– Et pour finir, une généreuse chantilly au goût slave avec Dvořák
Préparation
Mélangez le tout dans une grande salle de concert, ajoutez un public curieux et une pincée de magie orchestrale. Allumez les 25 bougies.
Servez frais, avec passion et virtuosité vous obtiendrez un gâteau d’anniversaire symphonique à savourer sans modération !
GIOACCHINO ROSSINI Guillaume Tell (Ouverture)
EDVARD GRIEG Peer Gynt, Suite n°1
ANTONÍN DVOŘÁK Danse slave n°8
EMILE WALDTEUFEL Les Patineurs
CAMILLE SAINT-SAËNS Danse macabre
JACQUES OFFENBACH Orphée aux Enfers (Ouverture) .
Auditorium du Centre de Congrès de l’Aube Troyes 10000 Aube Grand Est
