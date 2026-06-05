Aragnouet

Orédon un lac, un laboratoire, une réserve

RDV Parking d’Orédon ARAGNOUET Aragnouet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 09:00:00

fin : 2026-09-10 13:00:00

Date(s) :

2026-09-10

Il y a 100 ans des naturalistes s’installaient au bord du Lac pour étudier la faune et la flore. Mais depuis des siècles ce lieu était source de grands projets et aménagements.

Au gré d’une balade sur ses rives, venez découvrir l’épopée autour d’un des sites les plus connus de la vallée en compagnie d’un garde du Parc national des Pyrénées et d’une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire.

Sur réservation au 06 42 17 66 31 (15 pers. max.).

Prévoir chaussures de randonnée, vêtements adaptés à la montagne et à la météo, eau…

Dans le cadre du Mois du Patrimoine .

RDV Parking d’Orédon ARAGNOUET Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

100 years ago, naturalists settled on the shores of the lake to study the flora and fauna. But for centuries, this site has been the source of major projects and developments.

Take a stroll along its shores and discover the epic story of one of the valley?s best-known sites, in the company of a Pyrenees National Park ranger and a guide from the Pays d?art et d?histoire.

Bookings required on 06 42 17 66 31 (15 pers. max.).

L’événement Orédon un lac, un laboratoire, une réserve Aragnouet a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65