Oreilles augmentées – Tomkin/Bruit vert, TU – Théâtre Universitaire Nantes, Nantes

Oreilles augmentées – Tomkin/Bruit vert Mercredi 18 mars, 14h00 TU – Théâtre Universitaire Nantes Loire-Atlantique

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T14:00:00+01:00 – 2026-03-18T15:00:00+01:00

Fin : 2026-03-18T14:00:00+01:00 – 2026-03-18T15:00:00+01:00

À travers une déambulation au casque sans fil et plusieurs écoutes commentées, Tomkin révèle le monde qui nous entoure grâce à des capteurs d’un autre genre. Parabole, hydrophone, micros contacts… autant d’outils qui permettent de redécouvrir notre environnement par l’oreille, d’aiguiser notre sensibilité au paysage sonore et de percevoir l’invisible.

TU – Théâtre Universitaire Nantes 11 Chemin de la Censive du Tertre, Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://tunantes.fr/agenda/ »}]

Atelier immersif

Kevin Charvot