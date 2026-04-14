Ovarian Psycos, Le Cinématographe, Nantes

Ovarian Psycos Jeudi 16 avril, 20h30 Le Cinématographe Loire-Atlantique

Tarifs : 6€/4€/3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T20:30:00+02:00 – 2026-04-16T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-16T20:30:00+02:00 – 2026-04-16T22:30:00+02:00

OVARIAN PSYCOS

Documentaire écrit et réalisé par Joanna Sokolowski, Kate Trumbull-LaValle

Etats Unis, 2016, VOSTFR

72min

Une nuit par mois, une étonnante brigade, les «Ovarian Psycos», sillonne à vélo les rues des quartiers de l’Eastside Los Angeles pour combattre le racisme et les violences auxquelles sont confrontées les communautés précaires.

Bande annonce

Projection précédée du court-métrage L’INCREVABLE TOUR de Manon Aubel (France, 2022, 8 min) et suivie d’une rencontre avec l’association Les Increvables en Selle

Cette séance, proposée par Ciné Femmes fait partie de l’événement Femmes Vélo Liberté – Les Increvables à travers le monde à découvrir du 8 au 30 avril à l’Espace Cosmopolis.

Le Cinématographe 12 bis rue des Carmélites 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« data »: {« author »: « Women Make Movies », « cache_age »: 86400, « description »: « Ovarian PsycosnA film by Joanna Sokolowski and Kate Trumbull-LaVallennUS, 2016, 72 minutes, Color, DVDnnRiding at night through streets deemed dangerous in Eastside Los Angeles, the Ovarian Psycos use their bicycles to confront the violence in their lives. At the helm of the crew is founder Xela de la X, a single mother and poet M.C. dedicated to recruiting an unapologetic, misfit crew of women of color. The film intimately chronicles Xela as she struggles to strike a balance between her activism and nine year old daughter Yoli; street artist Andi who is estranged from her family and journeys to become a leader within the crew; and bright eyed recruit Evie, who despite poverty, and the concerns of her protective Salvadoran mother, discovers a newfound confidence.nnFor more information and to purchase the film visit: http://bit.ly/OVAPSY », « type »: « video », « title »: « OVARIAN PSYCOS | Women Make Movies | Trailer », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/aZp9qiE1NrE/sddefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=aZp9qiE1NrE », « thumbnail_height »: 480, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCoP1_zKRChcdhjknhWFxYTQ », « thumbnail_width »: 640, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Ciné débat autour du documentaire sur le collectif de cyclistes et activistes américaines Ovarian Psycos