Randonnée Roller Carnaval 2026 – Nantes-Roller, Place Ricordeau, Nantes

Randonnée Roller Carnaval 2026 – Nantes-Roller Jeudi 16 avril, 20h30 Place Ricordeau Loire-Atlantique

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T20:30:00+02:00 – 2026-04-16T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-16T20:30:00+02:00 – 2026-04-16T22:30:00+02:00

C’est l’heure de sortir votre plus beau déguisement pour parader dans les rues de Nantes ‍♀️ ‍♀️

Comme chaque année, venez participer à la mythique randonnée roller spéciale Carnaval !

La randonnée empruntera un parcours événementiel, accessible au plus grand nombre. Une belle occasion de sortir entre amis, en famille ou avec les enfants.

Plus d’informations sur nantes-roller, ainsi que sur nos réseaux Instagram et Facebook

Annulation possible en cas de pluie (communication sur nos réseaux).

Place Ricordeau Place Alexis Ricordeau, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://nantes-roller.com/evenements/nantes-roller-fait-son-carnaval-2026/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 851 Followers, 109 Following, 565 Posts – See Instagram photos and videos from Nantes-Roller (@nantesroller) », « type »: « rich », « title »: « Nantes-Roller (@nantesroller) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/348874079_801176134534300_5749816026913206257_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=104&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy45NDUuQzMifQ%3D%3D&_nc_ohc=dNP71mImYg8Q7kNvwFuQosH&_nc_oc=Ado54bdpV3Xu9o_Aqy9cAyWp0cwa_-4NlenglF-F0CDJi5izt0WfSSOKLUGpQbAMgL4&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_ss=7a389&oh=00_Af2UsAAQ1ZOG77YNHaLND1TYsqfD8MSp2QA2pX_FZZmJQg&oe=69DA9E65 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/nantesroller », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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Venez participer à la randonnée roller spéciale Carnaval. Randonnée Roller

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