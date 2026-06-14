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Organisation d’un concert dans le cadre du « Mois parisien du handicap » Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS

Organisation d’un concert dans le cadre du « Mois parisien du handicap » Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS

Organisation d’un concert dans le cadre du « Mois parisien du handicap » Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Darius Milhaud

Adresse : 2 impasse Vandal

Ville : 75014 PARIS

Département : Paris

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif : <p><b>Réservation avant le 15 Juin </b>à : </p><p>cattp-alesia@ghu-paris.f</p>

Organisation d’un « tour de chants 2026 » par le Chœur ASMA (Association Santé Mentale Alésia) – Hôpital Ridder sous la direction de Julie Fioretti (Cheffe de Chœur)

La Chorale du secteur 13 propose son « Tour de chants 2026 »
Le vendredi 26 juin 2026
de 14h30 à 15h30
gratuit

Réservation avant le 15 Juin à :

cattp-alesia@ghu-paris.f

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-26T17:30:00+02:00
fin : 2026-06-26T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-26T14:30:00+02:00_2026-06-26T15:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal  75014 PARIS


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