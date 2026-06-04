Cauterets

Orgue et Baryton

Eglise de Cauterets CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31 21:45:00

Date(s) :

2026-07-31

Oeuvres de Vivaldi, Haendel, Gigout, Bach, Gomez, Vierne… Venez vibrer aux plus beaux airs de musique classique. Avec le baryton Philippe Barret, soliste du Choeur de Radio France, et Raphaël Tambyeff, organiste émérite de Notre Dame de Grâce de Passy à Paris. Organisé par Raphaël Tambyeff. tamby.orgue@bbox.fr . Entrée libre.

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Eglise de Cauterets CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie tamby.orgue@bbox.fr

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English :

Works by Vivaldi, Handel, Gigout, Bach, Gomez, Vierne… Come and enjoy the most beautiful arias of classical music. With baritone Philippe Barret, soloist with the Choeur de Radio France, and Raphaël Tambyeff, organist emeritus of Notre Dame de Grâce de Passy in Paris. Organized by Raphaël Tambyeff. tamby.orgue@bbox.fr . Free admission.

L’événement Orgue et Baryton Cauterets a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Cauterets|CDT65