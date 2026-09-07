Orgueil & Préjugés… ou presque !, Le Zéphyr, Hem

Informations pratiques

Orgueil & Préjugés… ou presque ! Vendredi 23 octobre, 20h00 Le Zéphyr Nord

Catégorie 1 – 67 €

Catégorie 2 – 62 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-23T20:00:00+02:00 – 2026-10-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-23T20:00:00+02:00 – 2026-10-23T23:00:00+02:00

ORGUEIL & PRÉJUGÉS… OU PRESQUE !

Vendredi 23 octobre 2026 | 20h

Accompagnées d’une musicienne, 5 comédiennes nous racontent avec humour les péripéties des soeurs Bennet et de leur mère, prête à tout pour les marier. « Pride and Prejudice (sort of) » est le succès londonien de ces dernières années. La folie, la fantaisie et l’humour d’Isobel McArthur ont infusé les situations, les personnages pour donner un texte décapant et férocement drôle.

Découvrez la version française signée Virginie Hocq et Jean-Marc Victor, dans une mise en scène de Johanna Boyé.

Mise en scène : Johanna BOYÉ

Assisté de : Stéphanie FROELIGER

Avec : Lucie BRUNET, Céline ESPERIN, Magali GENOUD ou Rachel ARDITI, Agnès PAT’, Charlotte SALIOU et Melody LINHART ou Caroline CALEN à la guitare

Titre original : « Pride and Prejudice (sort of) »

De : Isobel MCARTHUR

Librement adapté du roman de Jane AUSTEN

« Orgueil et Préjugés »

Adaptation française : Virginie HOCQ et Jean-Marc VICTOR

Nomination aux Molières 2025 (Catégorie : Spectacle musical)

2 Trophées de la comédie musical 2025 : Artiste Interprète féminine (Emmanuelle BOUGEROL) et Second rôle féminin (Agnès PAT’)

Durée : 1h40

Tarifs :

Catégorie 1 – 67 €

Catégorie 2 – 62 €

Le Zéphyr Rue du Tilleul 59510 HEM Hem 59510 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 76 01 02 00 »}]

Une pièce de théâtre rythmée, drôle et musicale avec un casting 100% féminin ! theatre comedie