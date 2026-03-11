Orgues en Albret Duo Horme Concert orgue & trompette Place Saint-Marc Nérac

Orgues en Albret Duo Horme Concert orgue & trompette

L’association Orgues en Albret s’est donnée pour objectifs l’entretien, la restauration des instruments et la mise en valeur de ce patrimoine, en organisant des manifestations musicales, des visites des orgues en accès libre pour petits & grands.

Le dimanche 11 octobre 2026 à 17h à l’église Notre-Dame de Nérac Duo Horme concert orgue & trompette Pauline Chabert & Jean Pradère

Nous consulter au 0682267908 orgues.en.albret@gmail.com www.orgues-en-albret.org .

