Oriental marathon festival france Casino Flamingo Le Grau-du-Roi

Le Grau-du-Roi

Oriental marathon festival france

Casino Flamingo 100 Rte de l’Espiguette Le Grau-du-Roi Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-22

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-22

Le festival de danse orientale numéro 1 en France. 16 stages avec des artistes internationaux. Les grandes figures de la danse orientale réunies. 4 spectacles d’exception. Une expérience immersive et festive. Oriental Bazar & Food truck sur place.

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Casino Flamingo 100 Rte de l’Espiguette Le Grau-du-Roi 30240 Gard Occitanie +33 6 24 43 76 27 omfsharon@gmail.com

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English :

France’s number 1 Oriental dance festival. 16 workshops with international artists. The great figures of Oriental dance reunited. 4 exceptional shows. An immersive, festive experience. Oriental Bazaar & Food truck on site.

L’événement Oriental marathon festival france Le Grau-du-Roi a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Le Grau du Roi Port Camargue