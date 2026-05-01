Oriental marathon festival france Casino Flamingo Le Grau-du-Roi
Oriental marathon festival france Casino Flamingo Le Grau-du-Roi vendredi 22 mai 2026.
Le Grau-du-Roi
Oriental marathon festival france
Casino Flamingo 100 Rte de l’Espiguette Le Grau-du-Roi Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-22
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-22
Le festival de danse orientale numéro 1 en France. 16 stages avec des artistes internationaux. Les grandes figures de la danse orientale réunies. 4 spectacles d’exception. Une expérience immersive et festive. Oriental Bazar & Food truck sur place.
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Casino Flamingo 100 Rte de l’Espiguette Le Grau-du-Roi 30240 Gard Occitanie +33 6 24 43 76 27 omfsharon@gmail.com
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English :
France’s number 1 Oriental dance festival. 16 workshops with international artists. The great figures of Oriental dance reunited. 4 exceptional shows. An immersive, festive experience. Oriental Bazaar & Food truck on site.
L’événement Oriental marathon festival france Le Grau-du-Roi a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Le Grau du Roi Port Camargue
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