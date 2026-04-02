Téléthon Le Grau-du-Roi
Téléthon Le Grau-du-Roi vendredi 4 décembre 2026.
Le Grau-du-Roi
Téléthon
Diverses adresses Voir Programmation Le Grau-du-Roi Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-04
Participez à l’édition 2025 du Téléthon au Grau-du-Roi, un événement incontournable pour soutenir la recherche contre les maladies rares !
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Diverses adresses Voir Programmation Le Grau-du-Roi 30240 Gard Occitanie +33 4 66 73 94 50
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English :
Take part in the 2025 Telethon in Le Grau-du-Roi, a not-to-be-missed event in support of research into rare diseases!
L’événement Téléthon Le Grau-du-Roi a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme Le Grau du Roi Port Camargue
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