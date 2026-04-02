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Téléthon Le Grau-du-Roi

Téléthon Le Grau-du-Roi vendredi 4 décembre 2026.

Adresse : Diverses adresses Voir Programmation

Ville : 30240 Le Grau-du-Roi

Département : Gard

Début : 2026-12-04T

Fin : 2026-12-05T

Tarif :

Le Grau-du-Roi

Téléthon

Diverses adresses Voir Programmation Le Grau-du-Roi Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-04

Participez à l’édition 2025 du Téléthon au Grau-du-Roi, un événement incontournable pour soutenir la recherche contre les maladies rares !
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Diverses adresses Voir Programmation Le Grau-du-Roi 30240 Gard Occitanie +33 4 66 73 94 50 

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English :

Take part in the 2025 Telethon in Le Grau-du-Roi, a not-to-be-missed event in support of research into rare diseases!

L’événement Téléthon Le Grau-du-Roi a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme Le Grau du Roi Port Camargue

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