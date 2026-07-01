Visite pour les scolaires : exposition « Embarquez ! 400 ans de Marine et d’histoire Graulenes’, Salle Marcel Pagnol, Le Grau-du-Roi

Informations pratiques

Visite pour les scolaires : exposition « Embarquez ! 400 ans de Marine et d’histoire Graulenes’ Vendredi 18 septembre, 09h00 Salle Marcel Pagnol Gard

Visite adaptée aux personnes à mobilité réduite. Visite gratuite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Partez à la découverte de la Marine et du Grau-du-Roi à travers 400 ans d’histoire graulenne.

Photographies, maquettes, mannequins, cartes et objets d’époque vous invitent à revivre le passé maritime de la cité et à mieux comprendre son évolution au fil des siècles. Une immersion passionnante dans l’histoire locale et les traditions qui ont façonné l’identité du Grau-du-Roi.

Salle Marcel Pagnol 24 rue Alsace-Lorraine, 30240 Le Grau du Roi Le Grau-du-Roi 30240 Gard Occitanie 06 85 53 38 58 Exposition ouverte à tous Découvrir l’histoire du Grau du Roi, de son patrimoine au travers des objets, photos et documents présentés

Partez à la découverte de la Marine et du Grau-du-Roi à travers 400 ans d’histoire graulenne.

©gozioso-ammac