Visite commentée du phare de l’Espiguette, Phare de l’Espiguette, Le Grau-du-Roi

Informations pratiques

Visite commentée du phare de l’Espiguette 19 et 20 septembre Phare de l’Espiguette Gard

Gratuit. Sur réservation. 15 pers max/créneau. Prévoir des baskets pour monter en haut du phare et prévoir 15 minutes de marche entre le parking et le phare. Au vu de l’affluence sur ce week end, aucun retard ne pourra être reporté sur la visite suivante.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le phare de l’Espiguette ouvre gratuitement ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

La jauge étant limitée en haut du phare, la réservation en ligne est obligatoire. Le billet donne accès au sommet du phare pour une visite libre de 15min.

Phare de l’Espiguette Route de l’Espiguette, 30240 Le Grau-du-Roi Le Grau-du-Roi 30240 Gard Occitanie 04 48 58 30 01 https://www.phare-espiguette.fr/ http://www.letsgrau.com https://billetterie.phare-espiguette.fr/bin/index.php?ctx=W48OcduXoArF9nt8uVfSzw Perdu au milieu des sables balayés par le vent, et face à la mer, le phare de l’Espiguette surveille, domine et balise la dune et le rivage depuis 150 ans. Situé sur la commune du Grau du Roi, au cœur d’un espace remarquable et protégé, il est le symbole de la richesse du patrimoine naturel exceptionnel de la pointe de l’Espiguette et fait partie intégrante du paysage dunaire du littoral gardois et résiste, immuable aux assauts des vents, des eaux et des sables. Le site écotouristique du phare de l’Espiguette est un espace remarquable et protégé, dont l’accès est réglementé pour sa préservation. Le site est accessible uniquement à pied en empruntant un passage balisé depuis l’aire naturelle de stationnement des baronnets : la passerelle en bois (dit platelage). Il est possible de stationner sur l’aire naturelle de stationnement des Baronnets. Le stationnement est payant à la journée du mois d’avril à octobre afin de contribuer à la préservation de ce site naturel d’exception.

Le phare de l’Espiguette est ouvert gratuitement à l’occasion des Journées Européenes du patrimoine. La jauge est limitée en haut du phare, la réservation en ligne est obligatoire et le billet donne…

©pharedelespiguette