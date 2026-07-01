Exposition – Embarquez ! 400 ans de la Marine et d’Histoire Graulénes, Salle Marcel Pagnol, Le Grau-du-Roi
samedi 19 septembre 2026 · Salle Marcel Pagnol · Le Grau-du-Roi
Informations pratiques
Exposition – Embarquez ! 400 ans de la Marine et d’Histoire Graulénes 19 et 20 septembre Salle Marcel Pagnol Gard
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00
Partez à la découverte de la Marine et du Grau-du-Roi à travers 400 ans d’histoire graulenne.
Photographies, maquettes, mannequins, cartes et objets d’époque vous invitent à revivre le passé maritime de la cité et à mieux comprendre son évolution au fil des siècles. Une immersion passionnante dans l’histoire locale et les traditions qui ont façonné l’identité du Grau-du-Roi.
Salle Marcel Pagnol 24 rue Alsace-Lorraine, 30240 Le Grau du Roi Le Grau-du-Roi 30240 Gard Occitanie 06 85 53 38 58 Exposition ouverte à tous Découvrir l’histoire du Grau du Roi, de son patrimoine au travers des objets, photos et documents présentés
A la découverte de la Marine et du Grau du Roi, 400 ans d’histoire Graulénes.
©gozioso-ammac
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