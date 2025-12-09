Fête Nationale Feu d’artifice et bal Front de mer Le Grau-du-Roi
Fête Nationale Feu d’artifice et bal Front de mer Le Grau-du-Roi mercredi 15 juillet 2026.
Le Grau-du-Roi
Fête Nationale Feu d’artifice et bal
Front de mer Bd Maréchal Juin Le Grau-du-Roi Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 22:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Feu d’artifice tiré par la société EVENIUM CONCEPT et bal avec l’orchestre GOLDSTAR
.
Front de mer Bd Maréchal Juin Le Grau-du-Roi 30240 Gard Occitanie +33 4 66 51 67 70
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English :
Fireworks by EVENIUM CONCEPT and dance with the GOLDSTAR orchestra
L’événement Fête Nationale Feu d’artifice et bal Le Grau-du-Roi a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme Le Grau du Roi Port Camargue
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