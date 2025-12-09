Fête Nationale Feu d’artifice et bal Front de mer Le Grau-du-Roi

Le Grau-du-Roi

Fête Nationale Feu d’artifice et bal

Front de mer Bd Maréchal Juin Le Grau-du-Roi Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 22:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Feu d’artifice tiré par la société EVENIUM CONCEPT et bal avec l’orchestre GOLDSTAR

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Front de mer Bd Maréchal Juin Le Grau-du-Roi 30240 Gard Occitanie +33 4 66 51 67 70

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English :

Fireworks by EVENIUM CONCEPT and dance with the GOLDSTAR orchestra

L’événement Fête Nationale Feu d’artifice et bal Le Grau-du-Roi a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme Le Grau du Roi Port Camargue