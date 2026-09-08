Origami : couronne d’étoiles pour les fêtes, Bibliothèque Roseraie, Toulouse

Informations pratiques

Origami : couronne d’étoiles pour les fêtes Jeudi 26 novembre, 14h15 Bibliothèque Roseraie Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-26T14:15:00+01:00 – 2026-11-26T16:15:00+01:00

Fin : 2026-11-26T14:15:00+01:00 – 2026-11-26T16:15:00+01:00

Jeudi 26 novembre – 14h15

Origami : couronne d’étoiles pour les fêtes

Bibliothèque Roseraie

Durée : 2h

Sur inscription au 05 31 22 95 34

Bibliothèque Roseraie 100 Avenue Yves Brunaud, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 33 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/roseraie [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 95 34 »}] Métro ligne A – station RoseraieVélô-Toulouse : station 178 – avenue Brunaud

Bibliothèque Roseraie