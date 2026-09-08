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Origami : couronne d’étoiles pour les fêtes, Bibliothèque Roseraie, Toulouse

jeudi 26 novembre 2026 · Bibliothèque Roseraie · Toulouse

Origami : couronne d’étoiles pour les fêtes, Bibliothèque Roseraie, Toulouse

Informations pratiques

Début
jeudi 26 novembre 2026
Fin
jeudi 26 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque Roseraie
Adresse
100 Avenue Yves Brunaud, 31500 Toulouse, France
Ville
31500 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Origami : couronne d’étoiles pour les fêtes Jeudi 26 novembre, 14h15 Bibliothèque Roseraie Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-26T14:15:00+01:00 – 2026-11-26T16:15:00+01:00
Fin : 2026-11-26T14:15:00+01:00 – 2026-11-26T16:15:00+01:00

Jeudi 26 novembre – 14h15
Origami : couronne d’étoiles pour les fêtes
Bibliothèque Roseraie
Durée : 2h
Sur inscription au 05 31 22 95 34

Bibliothèque Roseraie 100 Avenue Yves Brunaud, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 33 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/roseraie [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 95 34 »}] Métro ligne A – station RoseraieVélô-Toulouse : station 178 – avenue Brunaud
Bibliothèque Roseraie

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