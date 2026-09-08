Origami : couronne d’étoiles pour les fêtes, Bibliothèque Roseraie, Toulouse
jeudi 26 novembre 2026 · Bibliothèque Roseraie · Toulouse
Informations pratiques
Origami : couronne d’étoiles pour les fêtes Jeudi 26 novembre, 14h15 Bibliothèque Roseraie Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-26T14:15:00+01:00 – 2026-11-26T16:15:00+01:00
Fin : 2026-11-26T14:15:00+01:00 – 2026-11-26T16:15:00+01:00
Jeudi 26 novembre – 14h15
Origami : couronne d’étoiles pour les fêtes
Bibliothèque Roseraie
Durée : 2h
Sur inscription au 05 31 22 95 34
Bibliothèque Roseraie 100 Avenue Yves Brunaud, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 33 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/roseraie [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 95 34 »}] Métro ligne A – station RoseraieVélô-Toulouse : station 178 – avenue Brunaud
Bibliothèque Roseraie
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