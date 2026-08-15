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AGENDA · Montpellier

ORIGAMI DE NOËL Montpellier

samedi 5 décembre 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Adresse
Médiathèque
Ville
34080 Montpellier
Département
Hérault
Tarif

Montpellier

ORIGAMI DE NOËL

Médiathèque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

Décorations de Noël au programme de cet atelier !
Un atelier origami pour préparer ses décorations de Noël !

Adultes et enfants dès 8 ans
Sur inscription (à partir du 15 du mois précédant l’animation)   .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60 

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English : ORIGAMI DE NOËL

Christmas decorations are on the agenda for this workshop!

L’événement ORIGAMI DE NOËL Montpellier a été mis à jour le 2026-08-15 par 34 PIERRESVIVES

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