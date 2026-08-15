ORIGAMI DE NOËL Montpellier
samedi 5 décembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
ORIGAMI DE NOËL
Médiathèque Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Décorations de Noël au programme de cet atelier !
Un atelier origami pour préparer ses décorations de Noël !
Adultes et enfants dès 8 ans
Sur inscription (à partir du 15 du mois précédant l’animation) .
Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : ORIGAMI DE NOËL
Christmas decorations are on the agenda for this workshop!
L’événement ORIGAMI DE NOËL Montpellier a été mis à jour le 2026-08-15 par 34 PIERRESVIVES
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- FOOTBALL MHSC VS PAU Montpellier 11 septembre 2026
- CONCERT DE RENTRÉE BRAHMS • TANAKA • MOZART Montpellier 11 septembre 2026
- FESTIVAL DE FILMS FULL DÔME Montpellier 11 septembre 2026
- CANDLELIGHT DISNEY CHANSONS D’AMOUR Montpellier 11 septembre 2026
- ZAR ELECTRIK + TEMENIK ELECTRIC Montpellier 12 septembre 2026