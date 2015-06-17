Origami : petites étoiles, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
Origami : petites étoiles, Médiathèque José Cabanis, Toulouse mercredi 17 juin 2026.
Origami : petites étoiles Mercredi 17 juin, 15h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T17:00:00+02:00
Mercredi 17 juin – 15h
Médiathèque José Cabanis – pôle Arts (3e étage – Fabrique à dessin)
Durée : 2h – À partir de 12 ans
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Médiathèque José Cabanis – pôle Arts
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