Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Origami : petites étoiles, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Origami : petites étoiles, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Origami : petites étoiles, Médiathèque José Cabanis, Toulouse mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Médiathèque José Cabanis

Adresse : 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse

Ville : 31506 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Origami : petites étoiles Mercredi 17 juin, 15h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T17:00:00+02:00

Mercredi 17 juin – 15h
Médiathèque José Cabanis – pôle Arts (3e étage – Fabrique à dessin)
Durée : 2h – À partir de 12 ans

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Médiathèque José Cabanis – pôle Arts

À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)