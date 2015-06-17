Origami : petites étoiles, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Origami : petites étoiles Mercredi 17 juin, 15h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T17:00:00+02:00

Mercredi 17 juin – 15h

Médiathèque José Cabanis – pôle Arts (3e étage – Fabrique à dessin)

Durée : 2h – À partir de 12 ans

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Médiathèque José Cabanis – pôle Arts