Origamis, Médiathèque Rangueil, Toulouse
Origamis, Médiathèque Rangueil, Toulouse samedi 23 mai 2026.
Origamis Samedi 23 mai, 14h00 Médiathèque Rangueil Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T15:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T15:00:00+02:00
Samedi 23 mai – 14h
Médiathèque Rangueil
Durée : 1h – À partir de 6 ans
Sur inscription au 05 61 22 24 50
Médiathèque Rangueil 9 rue Claude de Forbin 31400 Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 22 24 50 »}]
À partir de 6 ans
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