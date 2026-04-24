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Origamis, Médiathèque Rangueil, Toulouse

Origamis, Médiathèque Rangueil, Toulouse

Origamis, Médiathèque Rangueil, Toulouse samedi 23 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Rangueil

Adresse : 9 rue Claude de Forbin 31400

Ville : 31400 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Origamis Samedi 23 mai, 14h00 Médiathèque Rangueil Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T15:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T15:00:00+02:00

Samedi 23 mai – 14h
Médiathèque Rangueil
Durée : 1h – À partir de 6 ans
Sur inscription au 05 61 22 24 50

Médiathèque Rangueil 9 rue Claude de Forbin 31400 Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 22 24 50 »}]
À partir de 6 ans

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