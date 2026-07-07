Orlando Ferrières Martigues

Informations pratiques

Martigues

Orlando

Jeudi 1er avril 2027 de 20h30 à 23h30. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-01 20:30:00

fin : 2027-04-01 23:30:00

Date(s) :

2027-04-01

Histoire singulière et audacieuse dans l’œuvre de Virginia Woolf, Orlando bouscule les codes du patriarcat et de l’identité de genre.

Dans sa nouvelle création, la metteure en scène Katia Ferreira en propose une adaptation moderne articulée autour de ce personnage éponyme marginal.



Le roman suit l’histoire d’Orlando, jeune noble anglais androgyne et rêveur qui ne réussit pas à trouver sa place dans la société patriarcale sous le règne de la reine Elisabeth Ire. De périple en périple, il fait plusieurs fois l’expérience d’un long sommeil durant lequel s’opère une métamorphose. Chaque réveil est un bond dans le temps, allant de la fin du XVIème jusqu’au début du XXème siècle. Un jour, Orlando se réveille dans le corps d’une femme. En iel, rien n’a changé, et pourtant la société des hommes lui renvoie une tout autre image et lui accorde une tout autre place. Par une mise en scène fluide et mouvante sur une bande sonore jouée en direct, Katia Ferreira questionne avec finesse le concept d’identité de genre à travers un personnage dont la liberté paraît sans limites. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

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English :

A unique and audacious story in Virginia Woolf’s work, Orlando challenges the codes of patriarchy and gender identity.

L’événement Orlando Martigues a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Martigues