Orlando Ferrières Martigues
jeudi 1 avril 2027 · Ferrières · Martigues
Informations pratiques
Martigues
Orlando
Jeudi 1er avril 2027 de 20h30 à 23h30. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-01 20:30:00
fin : 2027-04-01 23:30:00
Date(s) :
2027-04-01
Histoire singulière et audacieuse dans l’œuvre de Virginia Woolf, Orlando bouscule les codes du patriarcat et de l’identité de genre.
Dans sa nouvelle création, la metteure en scène Katia Ferreira en propose une adaptation moderne articulée autour de ce personnage éponyme marginal.
Le roman suit l’histoire d’Orlando, jeune noble anglais androgyne et rêveur qui ne réussit pas à trouver sa place dans la société patriarcale sous le règne de la reine Elisabeth Ire. De périple en périple, il fait plusieurs fois l’expérience d’un long sommeil durant lequel s’opère une métamorphose. Chaque réveil est un bond dans le temps, allant de la fin du XVIème jusqu’au début du XXème siècle. Un jour, Orlando se réveille dans le corps d’une femme. En iel, rien n’a changé, et pourtant la société des hommes lui renvoie une tout autre image et lui accorde une tout autre place. Par une mise en scène fluide et mouvante sur une bande sonore jouée en direct, Katia Ferreira questionne avec finesse le concept d’identité de genre à travers un personnage dont la liberté paraît sans limites. .
Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A unique and audacious story in Virginia Woolf’s work, Orlando challenges the codes of patriarchy and gender identity.
L’événement Orlando Martigues a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Martigues
À voir aussi à Martigues (Bouches-du-Rhône)
- L’île en fête Martigues 7 juillet 2026
- Marchés nocturnes à Martigues Esplanade des Belges Martigues 8 juillet 2026
- Soirées Tango argentin Quartier de l’île Martigues 10 juillet 2026
- Joue les doublures, EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues 10 juillet 2026
- Atelier pêche durable devenez les gardiens de nos océans Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues 10 juillet 2026