Orphéa 33 Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier

Orphéa 33

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 20:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Théâtre par la Cie L’Oiseau Monde.

Orphéa 33, c’est l’histoire d’une femme qui prend la peine d’envisager sa peine, si courageusement que la peine devient porte. Se fait passage. Cette chute en elle-même car c’en est une est l’occasion de convoquer sur scène le mythe, le symbole, l’absurde et le cocasse, de créer des percées de lumière dans le labyrinthe et de transformer le plateau en une fête de théâtre. .

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr

English : Orphéa 33

