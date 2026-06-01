Orphée et Eurydice Conservatoire municipal Hector Berlioz PARIS

Un opéra dans un lieu exceptionnel

Lieu d’art et de transmission, le Conservatoire Hector Berlioz

affirme, au cœur du 10e arrondissement, une présence culturelle

exigeante, ouverte et profondément enracinée dans son territoire.

Depuis 1981, il déploie son activité dans un lieu remarquable : l’Hôtel Gouthière,

édifié en 1780, dont la façade sur cour et plusieurs pièces classées

témoignent d’un patrimoine architectural d’exception. Ce cadre

exceptionnel, chargé d’histoire, se transforme en scène de spectacle de

mai à juin. Une programmation éclectique vous est proposée avec des

concerts et des pièces de théâtre, sous le ciel estival.

Une plongée au royaume d’Hadès et Perséphone

L’atelier lyrique, le chœur lyrique et le chœur Berlioz vous présentent Orphée et Eurydice de Gluck, dans la version remaniée par Hector Berlioz en 1859. Cet opéra célèbre la puissance de l’amour et de la musique face à la mort. Mise en scène par Lionel Hoche, vous découvrirez la descente d’Orphée aux Enfers, où sa lyre apaise les Furies et réveille les Ombres heureuses, illustrant la victoire de l’harmonie sur le chaos. Nous enrichirons cette tragédie lyrique de deux pièces majeures du répertoire « berliozien » : le Chœur d’ombres de Lélio et le De Profundis de Gluck. Ces ajouts créent un dialogue musical entre les mondes des vivants et des morts, offrant aux étudiants en chant lyrique et au chœur d’adultes du Conservatoire Hector Berlioz une occasion unique d’explorer la spiritualité et la dramaturgie de ces chefs-d’œuvre.

Distribution

Lionel Hoche – mise en scène

Rémi Nicolas – piano

Adam Vidović – direction musicale

Un opéra gratuit en plein air pour redécouvrir l’histoire de ce célèbre couple de la mythologie grecque !

Le jeudi 25 juin 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit

Merci de vous présenter 15 minutes avant le début de la représentation.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-25T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-26T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-25T20:00:00+02:00_2026-06-25T21:30:00+02:00

Conservatoire municipal Hector Berlioz 6 Rue Pierre Bullet 75010 PARIS



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