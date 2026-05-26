Pouldreuzic

Osez le côté obscur Eclipse

D40 Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Le Soleil a rendez-vous avec la Lune.

Obscuration 96,8 %

Début de l’éclipse partielle 19 h 23 min 16 s

Maximum de l’éclipse 20 h 20 min 2 s

Fin de l’éclipse partielle 21 h 13 min 28 s

Coucher du Soleil 21 h 34 min 25 s

Loar Gann, association d’astronomie de Cornouaille, assurera l’information et l’observation sur place (plan B de conférence si météo mauvaise).

Et pour les passionnés, possibilité d’observer les étoiles de 22 h à 2 h du matin;

PLUS D’INFORMATIONS

https://loargann.info/ .

D40 Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Osez le côté obscur Eclipse Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Pays Bigouden