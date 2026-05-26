Osez le côté obscur Eclipse Pouldreuzic
Osez le côté obscur Eclipse Pouldreuzic mercredi 12 août 2026.
Pouldreuzic
Osez le côté obscur Eclipse
D40 Pouldreuzic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Le Soleil a rendez-vous avec la Lune.
Obscuration 96,8 %
Début de l’éclipse partielle 19 h 23 min 16 s
Maximum de l’éclipse 20 h 20 min 2 s
Fin de l’éclipse partielle 21 h 13 min 28 s
Coucher du Soleil 21 h 34 min 25 s
Loar Gann, association d’astronomie de Cornouaille, assurera l’information et l’observation sur place (plan B de conférence si météo mauvaise).
Et pour les passionnés, possibilité d’observer les étoiles de 22 h à 2 h du matin;
PLUS D’INFORMATIONS
https://loargann.info/ .
D40 Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Osez le côté obscur Eclipse Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Destination Pays Bigouden
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